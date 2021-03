Resta appena sotto il 10% il tasso di positività Covid in Campania salendo si alcuni decimi di punto e dando il segno che non è ancora il tempo di esultare. L’epidemia scatenata dal coronavirus è ancora troppo forte e i vaccinati ancora troppo pochi. Oggi ancora oltre duemila positivi e quel che è più grave ancora troppi decessi: in tre giorni 176 le vittime del terribile virus.







I tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri e riportati nel bollettino odierno sono stati 20.766. I nuovi positivi riscontrati sono 2.068, sempre esclusivamente derivanti dai test molecolari.

Gli asintomatici risultano essere 1.365, mentre i positivi che accusano i sintomi del Covid, oggi sono 703. Anche questi dati, come del resto da sempre, sono riferiti ai soli positivi al tampone molecolare.

Anche nel bollettino odierno sono riportati i tamponi antigenici rapidi effettuati, che sono stati 3.490, dei quali però, continuano a non essere dichiarati gli eventuali positivi riscontrati.









Dall’incrocio dei dati odierni, ovviamente solo su quelli dei tamponi molecolari, il tasso di positività, il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, torna a salire sfiorando il 10%, fermandosi al 9.95%. Ieri era sceso al 9,68%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Lunedì 15 marzo –11,82% – 2.656 contagiati

Martedì 16 marzo –11,9% – 2.665 contagiati

Mercoledì 17 marzo – 9,56% – 2.507 contagiati

Giovedì 18 marzo –10,84% – 1.997 contagiati

Venerdì 19 marzo –10,49% – 2.196 contagiati

Sabato 20 marzo –10,76% – 1.810 contagiati

Domenica 21 marzo –12,3% – 1.313 contagiati

Lunedì 22 marzo –10,29% – 1.862 contagiati

Martedì 23 marzo – 9,68% – 2.045 contagiati

Mercoledì 24 marzo – 9,95% – 2.068 contagiati







In calo il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. Aumenta la riserva di posti letto, 1.584 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.

Negli ospedali sale il numero dei ricoverati in terapia intensiva nelle 24 ore. Rispetto alla dotazione complessiva di 656, sono oggi disponibili 472 posti letto sull’intera rete ospedaliera, ma ci sono ospedali dove la concentrazione riduce la capacità di assorbimento della domanda.

Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 326.280, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 3.484.081.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 2.814. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania giungono a 223.924.

Sono 62 i morti, di cui 34 deceduti nelle ultime 48 ore, 28 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arrivando a 5.116 da inizio pandemia. Sono 4.638 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.576, rispetto a ieri 11 in meno. Sono 184 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 5 in più di ieri, con 29 ingressi nella giornata.

Il numero delle persone attualmente positive oggi cala di 808 unità, segnando un totale di 97.240, cala di 802 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 95.480.









Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 190.647 (+1.203)

– Provincia di Salerno : 52.224 (+262)

– Provincia di Avellino : 14.829 (+196)

– Provincia di Caserta : 51.639 (+304)

– Provincia di Benevento : 8.331 (+101) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.

Il contagio in Italia