La malattia di La Peyronie è una patologia che colpisce circa 1 milione di persone in Italia e può generalmente manifestarsi dai 25 agli 80 anni. Chiamata anche Induratio Penis Plastica (IPP), la Malattia di La Peyronie consiste nell’indurimento della tonaca albuginea, tessuto che riveste i corpi cavernosi del pene e che ha il compito di trattenere il sangue durante l’erezione.

La malattia di La Peyronie non ha una causa certa: probabilmente di natura traumatica o immunitaria, può essere concomitante a microlesioni ripetute nel tempo, le quali possono indurre una reazione infiammatoria, o eventi traumatici a carico del pene eretto, come per esempio piegamenti e urti. Inoltre, la malattia di La Peyronie è spesso associata a patologie del tessuto connettivo, diabete, gotta, ipertensione ed aterosclerosi.

Sintomi della malattia di La Peyronie

La malattia di La Peyronie è caratterizzata dalla presenza di un’evidente curvatura del pene in erezione, dovuto alla calcificazione di tessuto fibroso a livello dei corpi cavernosi del pene. Questa curvatura si accompagna a sintomi più o meno lievi, ma che possono decisamente avere ripercussioni psicologiche.

Tra i sintomi della malattia di La Peyronie troviamo:

Disfunzione erettile,

Dolore al pene durante i rapporti sessuali,

Eiaculazione dolorosa,

Ipofertilità,

Noduli,

Riduzione delle dimensioni del pene.

Rimedi naturali per affrontare la malattia di La Peyronie

In caso di disturbi persistenti è invece opportuno consultare il medico, che valuterà una terapia appropriata.