Con il perdurare dell’emergenza sanitaria e socioeconomica, in collaborazione con l’Ambito Sociale Territoriale N27 e il personale di ITIA, il sindaco scende ancora una volta in campo accanto ai cittadini!

“DA ZERO A CENTO e più” è il nome del nuovo progetto, messo in campo insieme ai servizi sociali e all’assessorato alle Politiche sociali, che è attivo e a disposizione della cittadinanza a partire da oggi: una rete di interventi e servizi gratuiti rivolti a persone di tutte le età, con un’attenzione particolare alle famiglie in condizioni di disagio e non, ai minori, ai diversamente abili, agli anziani e non autosufficienti. L’obiettivo principale sarà soddisfare in maniera capillare le esigenze della popolazione e supportare adeguatamente i cittadini, ma anche intrattenere l’utenza con attività ludico-creative in modalità online che possano stimolare la socializzazione in un periodo di forte isolamento come quello che stiamo vivendo.







Il sindaco Cimmino infine scrive sui sui social: “Nessuno sarà lasciato solo”.

TELEFONIA SOCIALE:

Attivazione di un Centralino Covid-19 disponibile al numero 081-19034371 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00 per accogliere le richieste di aiuto, fornire informazioni sul Covid-19 e le vaccinazioni, e offrire consulti telefonici su diverse aree di intervento:

Supporto psicologico e legale: consulenze telefoniche di un team di psicologici e avvocati messi a disposizione dall’ente e attivati all’occorrenza.

Supporto Socio-Educativo: azioni di sostegno alle famiglie attraverso supporto alla dad per i propri figli, laboratori di lettura, consulenza per la gestione di soggetti diversamente abili e con patologie dello spettro autistico.

Sportello online del Centro Antiviolenza: ponte telefonico dedicato alle donne vittime di violenza mediante collegamento diretto con il centro accreditato sul territorio il Rifugio di Jole.

Taxi Sociale gratuito: servizio di trasporto e accompagnamento predisposto per le persone anziane o disabili, impossibilitate allo spostamento con mezzi propri, presso le sedi vaccinali del territorio previa prenotazione mediante il Centralino.

Servizi di prossimità: realizzazione di ulteriori prestazioni (disponibilità di tamponi, pacchi alimentari e altro) attivate all’occorrenza su comprovata esigenza.









INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’:

Carrello Solidale: raccolta di generi alimentari predisposti presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Farmaco Sospeso: acquisto di ticket spesa per farmaci da banco presso le farmacie, parafarmacie e sanitari aderenti all’iniziativa, che saranno destinati, su valutazione dei servizi sociali e previa disponibilità, a chi dovesse averne necessità.

ATTIVITA’ CULTURALI E LUDICO-CREATIVE ONLINE:

Attività Sportiva: realizzazione di corsi di attività fisica organizzati da palestre del territorio la cui calendarizzazione per fascia di età, insieme alla piattaforma di collegamento, sarà resa nota periodicamente.

Corsi di inglese: in collaborazione con il Forum dei Giovani preparazione al livello B1 con lezioni due volte alla settimana.

Video Podcast : sempre in collaborazione con il Forum dei Giovani dirette su tematiche attuali e di interesse pubblico (legalità, impatto psicologo ai tempi del Covid, lo sport e i suoi benefici, musica, ambiente, cultura e turismo a Stabia).

Laboratori di cucina – Ricette di Manufood: preparazione online di ricette gastronomiche volte al coinvolgimento dei partecipanti nella preparazione di pietanze in un momento in cui la socializzazione è fortemente compromessa e limitata.