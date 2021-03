Sicurezza, vivibilità, quotidianità. Lavori in corso in via Mazzini per l’installazione dei nuovi attraversamenti pedonali. Sono 10 in totale da corso Garibaldi fino a via Bonito.

Niente più incidenti, niente auto che sfrecciano. Mettere al primo posto la sicurezza dei pedoni e l’abbattimento delle barriere architettoniche per le persone con disabilità.







Cimmino conclude nel suo post: “Passo dopo passo, costruiamo la città del futuro!”.