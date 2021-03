Il giorno 26 marzo nell’appuntamento mensile, in modalità online, della rassegna culturale “Il venerdì del libro” dell’associazione “I colori della poesia”, con il suo libro “Dark web”, è stata ospite la giornalista scrittrice Sara Magnoli, che ha incontrato gli alunni dell’istituto comprensivo Aldo Moro di Casalnuovo.







Dark web è un romanzo educativo che tocca temi attuali e anche alquanto inquietanti. Al centro della storia l’oscuro mondo del web, attori principali i giovanissimi che spesso si approcciano al mondo d’internet indifesi e senza una guida che possa difendere la loro integrità.

L’autrice nel suo racconto tocca fenomeni sociali che si ritrovano nella più becera cronaca attuale come la pedofilia, il bullismo, le tensioni familiari che sfociano i drammi e il cyber bullismo.







La lettura è veloce e il linguaggio è giovanile, non a caso la protagonista della storia, Eva, è una 14enne che si lascia sedurre dal mondo del web e cade nei tranelli che si celano dietro di esso. Ma Eva non sarà la sola ad essere vittima di minacce e ricatti, con lei altri giovani, di loro si occuperà un ispettore che per seguirne le vicende s’infiltrerà nel Dark web. Il finale sarà inaspettato e celerà un colpo di scena.

L’incontro-confronto ha visto ancora una volta protagonisti i giovanissimi a cui si rivolge la Magnoli nel suo testo, il suo romanzo è un vademecum di cose da non fare quando ci si avvicina al mondo del web un ragguaglio per non rimanere vittima di quelle che possiamo definire le chat dell’orrore.

Cinzia Porcaro