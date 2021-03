Salvatore Maresca, di Castellammare di Stabia, é stato convocato nella Nazionale Italiana di Ginnastica. Sarà presente agli europei di Ginnastica Artistica che si svolgeranno a Basilea, in Svizzera, il 21 e il 25 aprile prossimi.

Uno stabiese agli Europei dunque. “Un altro giovane stabiese che sicuramente porterà in alto il nome della città” dice Salvatore Amitrano, ex olimpionico erede dei fratelli Abbagnale, che ha vinto mondiali, europei e un bronzo alle Olimpiadi di canottaggio.

“Visto che si tratta di una notizia molto positiva per la città di Castellammare e soprattutto che l’amministrazione comunale è distratta – sottolinea Amitrano – voglio fare io i complimenti a Salvatore Maresca che è stato convocato per una competizione internazionale in una disciplina difficile. Noi atleti stabiesi abbiamo da sempre sofferto la lontananza dell’amministrazione, mai come negli ultimi anni poco sensibile allo sport, nonostante a Castellammare siano arrivate decine di medaglie mondiali ed olimpiche”.

L’ex olimpionico aggiunge ancora: “Spero che l’amministrazione stavolta faccia sentire la propria vicinanza a questo giovane atleta che si appresta a raggiungere un grosso traguardo in vista, speriamo, di una qualificazione olimpica che io gli auguro, perché partecipare alle Olimpiadi è uno dei sogni di qualsiasi atleta. Tanto più in un momento complicato come questo, con una pandemia in atto che ha addirittura fatto slittare le Olimpiadi, ma che non ha scoraggiato Salvatore Maresca che, anzi, è riuscito a tenere la concentrazione per prepararsi ad una competizione importante”.

Conclude Amitrano: “A Salvatore Maresca va il mio in bocca al lupo ma credo di interpretare il pensiero di tutta Castellammare. Saremo lì a seguirlo”.