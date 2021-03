Al via oggi il terzo Hub dell’Asl Napoli 1 Centro, predisposto presso il Museo Madre, in pieno centro storico a Napoli. Somministrate, agli over 80, nella sola giornata odierna 120 dosi. Un numero che si ripeterà nel week end con altrettante inoculazioni a soggetti “fragili” e ancora agli over 80.







Si è scelto di procedere con calma, con numeri bassi e interpellando gli abitanti del quartiere Avvocata per poter testare procedure e logistica. Una volta a regime, il punto vaccinale potrebbe ospitare sino a 700 vaccinati al giorno. La struttura rappresenta una valida opportunità per tutti quegli anziani seriamente impossibilitati nel raggiungere la Mostra d’Oltremare e al contempo, si potrebbe dire, l’arte si è messa al servizio della comunità, per il bene della comunità.







“Le vaccinazioni al Madre – ha dichiarato Angela Tecce, direttrice del museo, intervenuta con il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro alla prima giornata di vaccinazioni presso la sede museale – sono un’occasione per il museo non solo di accogliere i cittadini, ma anche di avvicinarli all’arte contemporanea. Non a caso abbiamo installato delle opere nella sala dove si svolgono le operazioni di vaccinazione, affinché le persone possano conoscere e scoprire un luogo che speriamo continui a far parte della loro vita anche in futuro”.

Tutti gli interpellati si sono sottoposti alla vaccinazione, pur se tra la perplessità di taluni, con grande serenità, lasciando la struttura con un sorriso, segno della ritrovata speranza e sintomo di una rinnovata fiducia nei vaccini.