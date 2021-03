Il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Antonio Di Somma in seduta pubblica di prima convocazione per mercoledì 7 aprile alle ore 11:30, e in seconda convocazione per giovedì 8 aprile alle ore 12:00, per la trattazione dei seguenti argomenti: approvazione verbali seduta precedente; conferma aliquota addizionale Irpef per l’anno 2021; aliquote per l’Imu anno 2021; comunicazione variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2021, esercizio provvisorio 2021; riconoscimento debiti fuori bilancio.