Continua l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare nel controllo del territorio, nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli.

Nella città stabiese e nei comuni limitrofi identificate 140 persone e controllati 74 veicoli. Sono state 17 le sanzioni Covid notificate nei pressi del Campo Sportivo di Lettere: 12 di loro erano impegnati in una partita di calcetto. Sette i minorenni coinvolti.







Denunciato per ricettazione il rider di una pizzeria di Gragnano perché sorpreso alla guida di uno scooter senza targa e con numero di telaio ribattuto. Il veicolo, fermato durante un posto di controllo a Castellammare di Stabia, è stato sequestrato.

Numerosi i posti di controllo e le perquisizioni effettuate. Nella città stabiese 10 le persone multate perché assembrate sul lungomare.







Un parcheggiatore abusivo è stato sorpreso in Via Alcide De Gasperi, ancora nella città stabiese: per lui una denuncia in stato di libertà.

Dovrà rispondere di guida senza patente un 31enne di Boscoreale, sorpreso in città a bordo di uno scooter e senza che avesse alcun titolo abilitativo. Due le persone denunciate per furto di energia elettrica: titolari di una rivendita di gol domestico, avevano manomesso il contatore affinché rilevasse consumi falsati. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.