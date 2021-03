Tutti presenti questa mattina alle 11,30, i sei sindaci dell’Isola di Ischia, convenuti a Palazzo Lucia a Napoli per confrontarsi con il Governatore campano Vincenzo De Luca. Enzo Ferrandino sindaco di Ischia, Giovann Battista Castagna di Casamicciola Terme, Rosario Caruso di Serrara Fontana, Dionigi Gaudioso di Barano d’Ischia, Giacomo Pascale di Lacco Ameno e Francesco Del Deo Sindaco di Forio e Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, con loro anche il presidente Assoforense Isola d’Ischia, Gianpaolo Buono.

Tra i punti all’ordine del giorno, la stagione turistica, il piano vaccinale, la zona rossa e gli abbattimenti.







“L’incontro rappresenta un momento importante per la nostra isola. Ci presenteremo compatti all’appuntamento in Regione Campania con le idee chiare”, aveva dichiarato ieri il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino. ”La ripartenza economia dell’intera regione – aveva aggiunto – non può prescindere dalla nostra isola. Dobbiamo capire come renderla Covid free, come accelerare il piano di vaccinazioni. Insomma bisogna pensare al nostro futuro a partire dall’imminente stagione turistica”.

Tutti i primi cittadini sono concordi nel sostenere l’importanza di velocizzare la campagna vaccinale e sulla necessità di garantire una copertura degli addetti al settore per permettere una ripartenza economica della regione che fonda buona parte delle sue entrate proprio nel comparto turistico. “Dobbiamo far capire che la nostra isola potrebbe essere un motore da traino per tutta la Campania”, ha fatto eco a Ferrandino, il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna. “Il turismo ischitano potrebbe rappresentare la ripartenza del settore turismo per l’intera Regione Campania”.







Altra questione annosa sul tavolo dei lavori, quella degli abbattimenti di immobili e costruzioni abusive.

I sindaci hanno chiesto al presidente della Regione di posticipare le demolizioni fino a fine anno o perlomeno fino a fine giugno 2021. Richiesto anche il varo di un protocollo di intesa per la gradualità degli abbattimenti stessi.

“Si tratta di un tema fondamentale per la nostra isola che non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo trascurare”, ha continuato Castagna. “Bisogna partire da un punto e fare chiarezza: Un conto è la speculazione e un conto è il rispetto della legge. De Luca è un ex sindaco e capirà bene le nostre richieste e le nostre esigenze. Siamo consapevoli che le decisioni, soprattutto in tema di abbattimenti, non dipenderanno solo ed unicamente da lui – ha concluso Castagna aggiungendo – Allo stesso modo siamo convinti che lui stesso potrebbe essere un ottimo alleato per avere una voce unanime a Roma”.







“Ci aspettiamo che il presidente Vincenzo De Luca voglia portare con la concretezza che l’ha sempre contraddistinto la richiesta sottoscritta da tutti i capigruppo regionali che hanno chiesto al presidente del consiglio dei Ministri Mario Draghi una moratoria per le demolizioni delle prime abitazioni almeno nel periodo Covid ovvero l’equiparazione agli sfratti”, ha aggiunto Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno. “Non comprendiamo perché gli sfratti sono interrotti in periodo Covid e le demolizioni no”.

Tra le priorità dei sindaci isolani, in vista di una possibile ripresa turistica e dell’ampliamento dell’offerta turistica dell’isola verde, anche la battaglia per ottenere finanziamenti per realizzare progetti unitari che possano guardare al dopo Covid. “Il Recovdery fund ci impone di generare delle progettualità condivise con la Regione sulla valorizzazione dell’isola partendo da ciò che riguarda la difesa delle coste ed il rifacimento degli arenili”, ha concluso Ferrandino.







Sul fronte vaccini l’impegno assunto è stato quello di completare, al più presto, le vaccinazioni per le categorie prioritarie: over 80 e pazienti fragili, come previsto dal Piano Vaccinale Nazionale e Regionale. Il Direttore del’ASL Napoli 2 Nord, Antonio D’amore, ha fatto il punto. “Per l’Isola di Ischia resta da vaccinare solo una parte di non deambulanti che verranno gestiti a breve. Inoltre verranno inaugurati due hub vaccinali, uno ad Ischia e un altro a Forio, per aumentare le dosi somministrate giornalmente”.

Dal canto suo il presidente De Luca ha affermato che una volta terminate le categorie prioritarie, “abbiamo deciso di dare priorità nelle prossime quattro settimane alla vaccinazione degli operatori del comparto turistico-alberghiero, avendo come obiettivo un punto di equilibrio tra esigenze sanitarie e rilancio dell’economia della nostra regione”.