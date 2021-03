Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.

Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia in 24 ore, per un totale da febbraio scorso di 3.544.957. Domenica i casi erano stati 19.611. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 417 le vittime in un giorno (297 domenica), per un totale dall’inizio della pandemia di 108.350.

Sono 3.721 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 42 più del giorno prima nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, sono 192 (erano stati 217).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.163 persone, in aumento di 462 unità.

Effettuati 156.692 tamponi molecolari e antigenici, mentre domenica i test erano stati 272.630. Il tasso di positività sale all’8,2%, in aumento di un punto rispetto a domenica, quando era al 7,2%.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato: “Ho appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”.