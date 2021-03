L’amministrazione comunale di Pompei ha deciso, con l’ordinanza 49, di estendere, a causa dell’emergenza sanitaria e del perdurare della presenza del coronavirus sul territorio cittadino, la chiusura parziale dei propri uffici pubblici fino al prossimo 11 di aprile.

Eccezione però per il cimitero comunale che da domani sarà aperto e potranno essere consentite la visite, salvo nei giorni di Pasqua e Pasquetta per garantire la pubblica sicurezza, evitando qualsiasi possibilità di assembramento.







Gli orari di visita saranno i seguenti: dalle ore 8.00 alle 12.30, valido per tutti i giorni della settimana. Il pomeriggio solo nei giorni di lunedì, martedì e giovedì con accesso dalle 14:30 alle 15:00 il martedì e dalle ore 15.30 alle 16.30 nei giorni di lunedì e giovedì.

Per quanto riguarda la chiusura parziale degli uffici pubblici invece, rimarranno aperti l’Ufficio di stato civile, che sarà aperto al pubblico esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte; l’Ufficio anagrafe, per permettere il rinnovo delle carte di identità scadute o smarrite; l’Ufficio Protocollo, solamente per gli atti in scadenza e utilizzando la pec (protocollo@pec.comune.pompei.na.it ndr); il Comando Polizia Locale, esclusivamente per comprovati motivi di necessità e urgenza e dietro appuntamento ai seguenti recapiti: segreteriacomando@pec.comune.pompei.na.it e segreteriacomandocomune.pompei.na.it.

I.M.