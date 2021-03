Arredare può essere un’attività molto impegnativa. Per decorare uno spazio, infatti, bisogna saper abbinare le giuste tonalità cromatiche con l’ambiente circostante. Una soluzione di arredo moderna e originale sono le stampe su tela per la casa, una vera e propria rivoluzione nel campo della carta da parati.

Si tratta di stampe, con un effetto quadro o dipinto, che abbelliscono gli interni a costi contenuti e, soprattutto, con un’ottima qualità di immagine.

Oggi, queste stampe sono la moderna alternativa alle classiche stampe su tela, che, realizzate da maestri dell’arte pittorica, possono avere costi piuttosto elevati.

Questi costi si possono abbattere grazie alle innovative stampe digitali, che hanno lo stesso effetto dei dipinti su tela, ma a costi molto più accessibili.

Le stampe digitali possono decorare pareti singole, ma anche intere camere. Una splendida collezione di carta da parati digitale si può ammirare su https://www.photowall.com/it/fotomurale/camere.

L’effetto migliore si ottiene scegliendo le giuste stampe, il giusto soggetto e colori perfettamente in linea con lo stile dell’arredamento. Nella camera dei ragazzi, ad esempio, su mobili color ciliegio, si possono abbinare delle stampe color avorio raffiguranti le zone geografiche! Uno spettacolo! Ecco alcuni consigli per trovare la soluzione migliore di arredo per la casa o per la propria attività professionale.

Creare una Galleria D’Arte in Casa

Le stampe digitali sono una vera e propria rivoluzione nel campo della decorazione degli interni. Trasformano infatti la casa in una piccola e luminosa galleria d’arte. Secondo alcuni esperti di interior design, l’effetto delle fotografie o dei quadri raffigurati nelle stampe è sorprendente. Tra l’altro, queste stampe sono anche un ottimo modo per abbellire gli spazi e rendere le pareti molto più calde e accoglienti.

Alcuni esprimono dubbi o perplessità sull’efficacia delle stampe o dei dipinti per realizzare un arredo di alta qualità. Ma il dubbio più grande resta la scelta tra le stampe su tela classiche e quelle moderne.

Quadri Classici Vs Quadri Moderni

Il primo passo, quando si scelgono delle stampe su tela o dei quadri per arredare il proprio spazio, è distinguere tra tele classiche e tele moderne. Quelle classiche potrebbero raffigurare, ad esempio, opere d’arte famose come quelle di Van Gogh, Klimt, oppure quelle del Rinascimento italiano. Tali opere possono essere ideali per arricchire uno spazio classico dove magari vi è una tonalità di parete molto chiara. Un altro abbinamento interessante si può ottenere con dei mobili neutrali oppure di gusto classico e vintage.

Rientrano nei quadri classici anche quelli che richiamano elementi naturali. Questi ultimi sono facilmente abbinabili con decori realizzati secondo le indicazioni dello stile classico. L’opzione quadri moderni, invece, è ideale per lo stile minimal, oppure per un arredamento di tipo contemporaneo.

Tra le stampe classiche e quelle moderne ricordiamo anche quelle raffiguranti città, elementi naturali, oppure scorci o dettagli specifici, o anche foto in bianco e nero. Fotografie colorate e scatti di un particolare paesaggio possono infine decorare spazi più moderni e minimalisti.

Lo Stile Vintage nelle Stampe su Tela

Un’altra opzione delle stampe su tela è anche lo stile vintage. Parliamo, infatti, di uno stile dove si raffigurano vecchie immagini di locandine di film, oppure degli elementi che richiamano un look un po’ retrò. Questo tipo di dipinto può essere abbinato a diversi arredi: l’importante è scegliere con qualità e gusto.

Come Valutare i Migliori Quadri da Parete

Nella scelta delle migliori stampe su tela e quadri da parete, il consiglio è sempre quello di rivolgersi a degli esperti del settore, che sapranno certamente dare i suggerimenti giusti.

Per non sbagliare, meglio scegliere contrasti forti o un’alta saturazione dei colori. In tal modo, si ottiene una stampa luminosa in grado di rendere la casa e l’ufficio unici e accattivanti.