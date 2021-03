La pandemia non ha fermato gli eventi di beneficenza e solidarietà organizzati dall’Associazione “I Figli del Vesuvio”.

I giovani del gruppo culturale, che da sempre si contraddistingue per l’ impegno sociale, hanno distribuito in queste ore 600 uova all’esterno della Basilica Maria a Pugliano di Ercolano e ai più piccoli, malati di Covid e costretti a rimanere a casa, le hanno consegnate direttamente presso le loro abitazioni. In programma, nell’immediato futuro, altre iniziative per manifestare la loro presenza sul territorio al fianco dei più deboli e dei bisognosi.

Nella giornata del 4 aprile i volontari dell’associazione si ritroveranno in Piazza Garibaldi a Napoli per offrire una colazione ai senza fissa dimora.







“Già seguiamo loro con la consegna di coperte, abiti, indumenti e cibi caldi grazie al valido contributo di imprenditori e di amici dell’associazione che ci sono vicini, compresi i tanti giovani che ci aiutano e che sono responsabili di queste attività”, hanno dichiarato il presidente Mario Uliano ed il vice presidente Nicola Formisano.







L’associazione nata proprio durante la pandemia con la finalità di aiutare coloro che si erano ritrovati in grave difficoltà, consegna, infatti, ogni venerdì circa 100 pasti ai senza tetto.

Tante le iniziative messe in campo per i più indigenti, ma allo stesso tempo i giovani si stanno impegnando anche su altri fronti, organizzazioni di eventi culturali, accoglienza dei turisti e promozione del territorio.