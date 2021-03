Paga un po’ l’inesperienza e il fatto di essere il più piccolino in pista ma lotta fino alla fine il giovanissimo pilota di kart Giuseppe Caramadre, meglio conosciuto come Bufetto 28, impegnato questo weekend nel Campionato Acisport Lazio di kart che ha fatto tappa sulla pista di Artena.

Secondo nelle qualifiche, secondo in Gara 1, rimane in seconda posizione anche per metà della Gara 2, poi viene superato e passa in terza, sbaglia l’ingresso in una curva e slitta al quarto posto finale, segnando comunque il secondo miglior tempo sul giro.

“E’ stata una gara bellissima e combattutissima”, ci fa sapere il papà Paolo, “lui ha combattuto come un leone fino alla fine e siamo tutti contenti, gli altri erano tutti più grandi ma va benissimo così.”