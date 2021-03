La Normanna Aversa Academy fa emozionare: 3-1 a Tuscania. Adesso il sogno play off per la Serie A2

Ancora una grande gara, ancora una vittoria e ancora una volta le emozioni da un gruppo che non smette di sorprendere. Anche contro Tuscania, la terza forza del girone, la Normanna Aversa Academy conquista i 3 punti e chiude con 10 vittorie (su 11 gare) un girone di ritorno che ha rasentato la perfezione. Adesso due settimane senza gare, perché per i play off bisognerà attendere l’11 aprile. C’è il primo match point contro Pineto. Poi si tornerà il 18 aprile al PalaJacazzi e quindi eventuale bella in Abruzzo. Adesso arrivano le gare che ‘contano’, quelle che fanno sognare.

PRIMO SET

Subito grande pallavolo: 0-2 Tuscania e recupero immediato di Aversa con due muri di Alfieri. E’ 4-2. La Normanna gioca alla grande e se ne accorge la squadra di Tofoli: Sacripanti attacca in diagonale per il 7-4. L’ex di turno, De Paola, riesce a chiudere uno scambio molto lungo con un buon attacco che vale il -1 ai suoi (9-8). Sacripanti però è in giornata di grazia: in precarie condizioni di equilibrio riesce comunque ad attaccare a tutto braccio per il nuovo +3 (13-10). Sul 14-13 primo time-out del match e lo richiede coach Tomasello. E’ sempre De Paola, tra i migliori dei suoi, a ristabilire la parità a 15. La terza forza del girone allunga quando Boswinkel trova l’ace per il 16-18. Il muro di Marsili regala il +3 ai laziali (18-21). L’Academy di certo non molla e pian piano si rifà sotto fino al pari a 22. Questa volta è Tofoli a fermare il gioco per 30 secondi. Al rientro in campo Bonina stampa il 24-22 e Tuscania si gioca il secondo time-out. Due set point. Il primo è annullato, non il secondo. Si gira campo 25-23.

SECONDO SET

Subito avanti Aversa che allunga (8-6) quando Gradi spara out e va in panchina: al suo posto Skoudis. Il muro a tre di Tuscania contro Cester porta la contesa nuovamente in parità a 9. Quando Sacripanti attacca alla grande dalla seconda linea in pipe il muro laziale non tiene e si torna +2 (15-13). Che diventano 16-13 quando Cester al termine di un lungo scambio in parallela trova l’incrocio delle linee prendendosi gli applausi dei dirigenti presenti al palazzetto. Sul 19-17 coach Tofoli richiama in panchina i suoi ragazzi per limare gli errori che la sua squadra commette. Al ritorno in campo si torna in equilibrio e poi si va punto a punto. Set tiratissimo. Cester trova un mani e fuori sul muro avversario che regala 2 set point. Ma vengono entrambi annullati. Si va ai vantaggi. Chiude ancora Sacripanti: muro e out e tabellone che dice 27-25.

TERZO SET

Il monster block di Diana porta subito Aversa sul doppio vantaggio (5-3). Tuscania non ne vuole sapere però di arrendersi e trova il 7-7 con Skoudis che sfrutta anche le mani del muro. Sull’invasione di Bonina la Maury’s trova il primo vantaggio (8-9) e coach Tomasello corre subito ai ripari chiamando time-out. Quando si torna sul taraflex prima pari, poi contro sorpasso con l’ace di Sacripanti (10-9) e quindi allungo con Cester (11-9). Il break continua (Darmois per il 13-9) e coach Tofoli chiama time-out. La squadra di Tofoli alza il muro e prova a sfruttare qualche punto debole normanno e con Skoudis trova il pari a 16. Entra in campo anche Stamegna e trova il 18-20 che porta Tomasello a fermare il gioco. Sempre Stamegna trova anche un muro e il +3. Protagonista però anche Conte per la Normanna: riesce ad attaccare un pallone di seconda per il -1 (20-21) che dà speranze. In campo pure Mille per cambiare le sorti del set. Qualche errore di troppo però porta gli ospiti sul 21-24. Cester spara out ed è 21-25.

QUARTO SET

Aversa parte subito ‘sparata’. Diana è insuperabile al muro e ‘stampa’ il 6-3. La ‘doppia’ del palleggiatore laziale Guglielminetti (entrato per Marsili) regala il +4 ai normanni (9-5) e Tofoli chiede 30 secondi per parlare coi propri ragazzi. L’attacco out da ‘4’ di Stamegna porta la contesa sul 13-8. Con l’Academy che prova ad amministrare. Punto a punto, in campo Bongiorno per Cester. Sacripanti porta la Normanna a 20 e Tuscania è a 4 lunghezze di distacco. C’è spazio anche per il giovane secondo libero Di Meo. Alfieri attacca di seconda ed è 22-18. Sul 23-19 ultimo time-out del match chiamato da Tofoli. E’ proprio Bongiorno a muro a regalare 5 match point. Ricco al servizio, muro di Bonina e 25-19. Vince Aversa e si lancia verso i play off.

NORMANNA AVERSA ACADEMY: Alfieri 5, Simonelli, Calitri (L), Di Meo (L2), Bongiorno 1, Darmois 13, Fortes, Sacripanti 19, Diana 8, Mille 1, Ricco, Cester 17, Bonina 8, Conte 2. All. Tomasello. Ass. Angeloni

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna 14, Zibella (L2), Marsili, Pace (L1), Menichetti 4, De Paola 9, Gradi 2, Boswinkel 15, Catinelli Guglielminetti 2, Skuodis 6, Cioffi 2, Ragoni 5, Ceccobello 8. All. Tofoli. Ass. Barbanti

ARBITRI: Stefano Chiriatti ed Enrico Autuori