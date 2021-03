Continuano i controlli degli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano sul territorio per scongiurare il pericolo di assembramenti. Le verifiche hanno interessato i principali luoghi di ritrovo, soprattutto dei giovani e giovanissimi, come Piazza San Ciro, Piazza Poli e Piazzale Brunelleschi a Portici, piazza Trieste e la Via Panoramica a Ercolano così come il porto del Gallo e Molo di Villa Favorita a Ercolano.





Identificate 160 persone, di cui 27 sanzionate per non aver rispettato le norme in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Sars-CoV-2. Diverse le persone trovate senza la mascherina e lontane dal proprio domicilio senza un valido motivo e nove per aver violato la quarantena.

In corso Garibaldi le Forze dell’Ordine hanno infine sanzionato il proprietario di un bar predisponendo anche la chiusura del locale per cinque giorni, perché scoperto intento a servire bevande al banco.