Cerimonia alle porte a cui partecipare e panico totale su cosa indossare? Niente paura, con la bella stagione le soluzioni sono sempre tante e diverse. Con l’arrivo della primavera è più che scontato che si inizi a parlare di cerimonie ed eventi ai quali non si può mancare e per una donna pensare all’outfit giusto è sempre molto importante.

Eventi di questi tipi richiedono sempre un dress code adeguato, che non può essere improvvisato all’ultimo momento anche perché bisogna sentirlo proprio. Indossare un abito elegante significa anche sentirsi a proprio agio, capire che quel capo rappresenti in tutto e per tutto la persona che lo sta indossando. Come scegliere? Dando un’occhiata anche alle tendenze moda del momento, a quali sono le linee che richiamano il mood, i colori e le fantasie più trendy per essere chic ma anche glamour e al passo con la moda.

Basta guardare le passerelle dei grandi brand che ci parlano di un’esplosione di colori e di fantasie, soprattutto di fiori che richiamano la voglia di libertà, di rinascita, di attivare un nuovo inizio per ripartire e ricominciare. Colori accesi, che richiamano la voglia di vivere, l’allegria e la solarità con tante fantasie che arricchiscono i capi, soprattutto fiori.

Tutto questo lo ritroviamo in uno dei maggiori brand che portano in alto il Made in Italy per eccellenza nel mondo dell’abbigliamento femminile. Parliamo di Twinset che sulla sua vetrina online propone diversi capi di abiti eleganti dedicati alle cerimonie. Capi eccezionali che riescono a vestire la donna in modo raffinato, sofisticato e molto glamour assicurandole un outfit che di certo, in qualsiasi cerimonia, sarà apprezzato e riempito di complimenti.

Per le donne che preferiscono i tagli corti e una ventata di chiarezza segnaliamo due capi d’eccezione, perfetti per una cerimonia di giorno. L’abito in pizzo rebrodè con filo moulinè che crea il cosiddetto effetto sale e pepe. Un tubino a maniche corte con ricami di canottiglie fatti a mano nel quale si fanno ammirare dei fiori molto particolari. Con sandali alti e pochette compone un dress code impeccabile per un’invitata perfetta. Non è da meno l’abito giallo in gabardine di cotone con ricamo sangallo piazzato. Un tubino pieno di romanticismo, che regala stile ed eleganza, così prezioso che può essere indossato anche con sandali bassi per un evento speciale.

Per chi cerca, invece, un abito lungo, quello chemisier in satin di colore rosa “Peach Blossom” è davvero qualcosa di particolare. Linea dritta con colletto e bottoni, un nodo centrale che crea movimento e uno spacco che dona sensualità. Un capo unico per gli eventi più chic.