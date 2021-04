Ancora una giornata sopra l’undici per cento per il tasso di contagiosità in Campania, una lieve flessione di alcuni decimi di punto e diffusione del virus ancora fin troppo presente nelle cinque province campane.

La Campania ieri, con 92.749 positivi attivi seconda regione in Italia dietro alla Lombardia (96.749), resterà in zona rossa anche dopo il 5 aprile, mentre scattano nuove misure in occasione della Pasqua.

E nonostante l’analisi dei dati sulla situazione epidemiologica abbia indotto il Ministero della Salute a confermare le misure per il massimo rischio di contagio, per effetto del Decreto-legge 31 marzo 2021, dal 7 aprile riaprono le scuole, dall’infanzia alla prima media.

Fino al 5 aprile, nei tre giorni delle celebrazioni pasquali, le regole della fascia rossa si applicano sull’intero territorio nazionale.









I tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri e riportati nel bollettino odierno sono stati 18.513. I nuovi positivi riscontrati sono 2.057, sempre esclusivamente derivanti dai test molecolari.

Gli asintomatici risultano essere 1.335, mentre i positivi che accusano i sintomi del Covid, risultano essere sempre troppi, come evidenziato anche dal governatore De Luca nella diretta del venerdì, oggi 722. Dati sempre riferiti ai soli positivi al tampone molecolare.

Anche nel bollettino odierno sono riportati i tamponi antigenici rapidi effettuati, che sono stati 4.075, sempre senza gli eventuali positivi riscontrati da questi test.









Dall’incrocio dei dati odierni, ovviamente solo su quelli dei tamponi molecolari, il tasso di positività, il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, registra un lieve calo e si ferma a 11.11%. Ieri era al 11,55%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 23 marzo – 9,68% – 2.045 contagiati

Mercoledì 24 marzo – 9,95% – 2.068 contagiati

Giovedì 25 marzo –10,46% – 1.947 contagiati

Venerdì 26 marzo –11.01% – 2.209 contagiati

Sabato 27 marzo –11,42% – 2.095 contagiati

Domenica 28 marzo –11.68% – 1.169 contagiati

Lunedì 29 marzo –10,28% – 1.573 contagiati

Martedì 30 marzo –10,51% – 2.016 contagiati

Mercoledì 31 marzo –11,55% – 2.258 contagiati

Giovedì 1 aprile –11,11% – 2.057 contagiati







Negli ospedali cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Rispetto alla dotazione complessiva di 656, sono oggi disponibili sempre 501 posti letto sull’intera rete ospedaliera.

Diminuiscono i pazienti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto resta di 1.602 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.

Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 339.547, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 3.631.249.

Fiorano ancora i tremila i guariti registrati nel report quotidiano e sono 2.979. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania giungono a 244.359.

Sono 57 i morti, di cui 26 deceduti nelle ultime 48 ore, 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arrivano a 5.475 da inizio pandemia. Sono 4.277 i decessi dal primo ottobre 2020 in Campania. Negli ultimi 12 giorni oltre cinquecento le vittime, 578 i campani morti.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.558, rispetto a ieri, 28 in meno. Sono sempre 155 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 5 in meno di ieri.

Il numero delle persone attualmente positive oggi calano ancora di 979 unità, segnando un totale di 91.770, cala di 946 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 90.057.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 199.509 (+2.466)

– Provincia di Salerno : 55.820 (+661)

– Provincia di Avellino : 15.761 (+200)

– Provincia di Caserta : 54.009 (+778)

– Provincia di Benevento : 8.952 (+196) L’aggiornamento fa riferimento agli ultimi due giorni poichè ieri non erano stati aggiornati i dati delle province. Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.