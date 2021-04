La sosta per le Nazionali è passata agli archivi e ora è tempo di rituffarsi nel campionato. Turno interamente di sabato per la Serie A, vista la concomitanza della Pasqua, e il Napoli giocherà in casa, allo stadio Maradona. L’ospite di questa giornata sarà il Crotone di Serse Cosmi, ultimo in classifica. Il fischio d’inizio sarà alle ore 15.

La zona Champions per gli uomini di Gattuso si è sensibilmente avvicinata. Adesso gli azzurri sono a due punti dal terzo e dal quarto posto, occupati dalla Juventus e dall’Atalanta. I bianconeri saranno impegnati nel derby di Torino, mentre gli orobici se la vedranno con l’Udinese. Una vittoria del Napoli e un mezzo passo falso di una delle due rivali vorrebbe dire aggancio ai posti che permettono la qualificazione alla principale coppa europea.









Fatta salva l’indisponibilità ormai conclamata e a lungo termine di Ghoulam, sono tre gli elementi che non faranno parte della sfida di domani pomeriggio: Ospina, Demme e Koulibaly. Il portiere ha subito in allenamento l’infrazione del quarto dito della mano sinistra e sarà fuori per un paio di settimane. Il centrocampista tedesco è reduce da un’infiammazione alla tibia e sarà tenuto fuori. Il senegalese invece ha da scontare la giornata di squalifica scattata nella scorsa partita di campionato.





Nel 4-2-3-1 che Gattuso metterà in campo, tra i pali vedremo ovviamente Meret. La difesa avrà al centro Manolas, recuperato al 100% dopo i problemi fisici delle scorse settimane, e Maksimovic (Rrahmani non è al meglio della condizione) e sulle fasce Di Lorenzo a destra e Hysaj, preferito a Mario Rui, sulla sinistra. In mezzo al campo, con la defezione di Demme, sarà Bakayoko a fare coppia con Fabian Ruiz. Il terzetto sulla trequarti avrà Insigne e Zielinski come punti fermi. Il capitano è fresco vincitore del premio di MVP del mese di marzo assegnato dalla Lega di Serie A e il polacco è invece stato vittima del mistero dei tamponi. Zielinski era risultato positivo ieri al controllo effettuato a Capodichino, dopo essere atterrato di ritorno dalla spedizione con la Polonia, mentre un secondo tampone lo aveva trovato negativo. Il tampone ufficiale effettuato dal Napoli in serata ha poi accertato la negatività.

Insieme a Insigne e Zielinski dovrebbe esserci Politano, in vantaggio nel ballottaggio con il ristabilito Lozano. La prima punta sarà Osimhen, con Mertens in condizioni precarie dopo l’infortunio alla spalla patito in Nazionale e risparmiato in vista della sfida alla Juventus di mercoledì prossimo.

Sul fronte calabrese, Cosmi siede sulla panchina del Crotone da quattro giornate e ha collezionato una vittoria e tre sconfitte. I rossoblù sono fanalino di coda e i punti di distacco dalla zona salvezza è al momento di otto punti: il treno per restare in Serie A potrebbe presto allontanarsi. Il tecnico opterà per la difesa a tre, con Magallan al centro. Molina agirà da regista e in avanti Junior Messias supporterà i due attaccanti Simy e Ounas, giocatore di proprietà del Napoli e che sta facendo molto bene al Crotone.







PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Djidji; Pereira, Molina, Benali, Rispoli; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi

Salvatore Emmanuele Palumbo