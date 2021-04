Il Napoli ha rischiato tanto quest’oggi contro il Crotone, ma è riuscito a portare a casa i tre punti. Dopo aver concluso il primo tempo 3-1, gli azzurri subiscono la rimonta dei calabresi e la partita torna in parità. Serve un guizzo di Di Lorenzo per strappare la vittoria e continuare la corsa Champions. Il Napoli è ora quarto dopo il derby di Torino, nel quale la Juventus ha segnato il passo riuscendo a strappare solo un pari.







La gara era cominciata molto bene, con il vantaggio siglato da Insigne su ottimo assist dalla destra di Di Lorenzo e il raddoppio pochi minuti dopo grazie all’invenzione del capitano che ha messo Osimhen in condizione di spingere il pallone in rete a porta vuota. L’errore di Manolas ha poi permesso a Simy di accorciare le distanze, ma la splendida punizione di Mertens ha riportato a due i gol di vantaggio. Il secondo è invece partito malissimo, con la doppietta di Simy (ancora su dormita di Manolas) e il pareggio di Messias (disastro di Maksimovic, che si fa rubare la palla). Dopo il Napoli ha ricominciato a spingere e il sinistro rasoterra di Giovanni Di Lorenzo ha raddrizzato la partita e la Pasqua per gli azzurri.

Ottima la prestazione di Lorenzo Insigne. Il numero 24 sta dimostrando una forma davvero invidiabile: dopo gli impegni stancanti con la Nazionale, si è fatto trovare comunque pronto e in palla per il Napoli. Partita senza sosta, tra spunti per i compagni, tiri pericolosi verso lo specchio della porta e il solito grande aiuto in fase difensiva. Insigne è l’uomo che sta spostando gli equilibri di questo rush finale di stagione partenopeo. Il gol segnato oggi porta a quattordici il suo bottino in campionato, a -4 dal suo record del 2017.







Positiva senza dubbio anche la prova di Di Lorenzo. La vittoria porta la sua firma e ha anche il merito di inventare il primo gol della giornata, con il passaggio decisivo a Insigne a inizio gara. Non è stata sicuramente la miglior stagione possibile per il terzino destro, spesso sottotono soprattutto per la mancanza di riposo. Ora che gli impegni sono di meno, si sta rivedendo il Di Lorenzo che abbiamo ammirato lo scorso anno.

Promosso anche Osimhen, che non soltanto è riuscito a segnare il quarto gol stagionale, ma che ha lavorato molto per la squadra. Il nigeriano ha diverse volte soffiato il pallone ai centrocampisti avversari e permesso ai compagni di far ripartire la manovra. Osimhen sta recuperando e dando una grossa mano per la rincorsa Champions.







Da cancellare invece l’incontro dei due centrali difensivi. Manolas e Maksimovic hanno dato vita a una partita orribile. Sono difatti loro le colpe per le tre reti del Crotone, con il greco che ha permesso la doppietta di Simy e il serbo il gol di Messias. L’assenza di Koulibaly si fa sempre sentire, quindi il senegalese deve cercare di farsi ammonire il meno possibile ed evitare altre giornate di squalifica da qui in avanti.

Adesso per il Napoli si avvicina la sfida decisiva per le sorti di questo campionato. Mercoledì pomeriggio è finalmente in programma il recupero della terza giornata contro la Juventus. E la trasferta allo Stadium può decidere gran parte della corsa per accaparrarsi un posto utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Salvatore Emmanuele Palumbo