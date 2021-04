La Juve Stabia, in un crescendo rossiniano, mette a segno l’ennesima vittoria esterna della stagione: le vespe espugnano il fortino del “Viviani” sconfiggendo il Potenza per 2-0.

Con questo convincente successo la Juve Stabia conquista il settimo sigillo consecutivo in trasferta (record stagionale della Ternana eguagliato) e il quinto assoluto di fila. Da considerare che i gialloblù non vincevano sul campo lucano dalla stagione 2003-2004 (vittoria per 0-1 con rete del bomber Ingenito), anno in cui conquistarono la promozione in C2 .

I campani hanno esercitato un dominio costante del match, specie nel primo tempo quando gli uomini di mister Padalino hanno messo subito le cose in chiaro andando a rete con Marotta prima e con Orlando dopo, con due euro gol, annichilendo cosi il Potenza. Per “El Diablo” Marotta e’ il nono gol con la maglia stabiese.







Nella ripresa il Potenza ha tentato il tutto per tutto, nonostante le fatiche degli impegni ravvicinati delle ultime settimane, fallendo anche un rigore con Baclet, parato prodigiosamente da Farroni al 28’ e alla fine ha dovuto arrendersi al cospetto di una Juve Stabia più incisiva e dal miglior tasso qualitativo. Con questa vittoria la Juve Stabia si

assesta al quinto posto, assieme al Catania, con 52 punti e nel prossimo turno incontrerà al “Menti” il Catanzaro, ora quarto, in una sorta di anticipo dei play off.

La Juve Stabia si schiera con il 3-4-3: in difesa ritorna Troest, in attacco c’e’ Marotta, supportato da Fantacci e Orlando. Il Potenza risponde con il 4-3-1-2 in formazione tipo : in attacco l’ex Romero e l’esperto Mazzeo, con Ricci che agisce come rifinitore.

La partita

I primi minuti di gara vedono una Juve Stabia molto determinata e pronta a giocarsela contro l’ostico Potenza. La prima occasione gol é proprio per le vespe con Vallocchia che inventa un ottimo assist a centro area per Orlando che, a tu per tu con Marcone, non riesce ad infilare di sinistro il portiere lucano, che respinge di piede evitando il vantaggio dei campani. I gialloblù spingono con convinzione: all’11’ é Fantacci con un tiro da fuori area ad impegnare severamente a terra Marcone in una respinta sulla sua sinistra. Al 16’ primo squillo del Potenza, cross da destra di Mazzeo, colpo di testa in area di Bruzzo con parata di Marcone.

Al 22’ passa la Juve Stabia con Marotta: su perfetto suggerimento di Orlando, l’attaccante fugge via in azione di contropiede, si libera di Conson e Gigli in velocita’ e di sinistro supera Marcone in uscita. Al 25’ e’ ancora la Juve Stabia ad andare vicino al raddoppio ma Rizzo sbaglia la conclusione a cépo sicuro in area lucana.







Al 27’ break del Potenza: Ricci approfitta di un errore di Mule’ in difesa ma il suo suggerimento in area non viene concretizzato dai suoi. Un minuto dopo é la Juve Stabia con Mule’ a sfiorare il raddoppio con una conclusione in area avversaria.

E’ una Juve Stabia spumeggiante e al 34’ arriva il secondo gol: sulla sinistra Rizzo innesca Orlando che supera il suo controllore e con un tiro al volo da sinistra realizza un euro gol. Al 37’ sono ancora i gialloblù che con Rizzo a sinistra in area lucana si libera degli avversari, ma la sua conclusione termina di un niente a lato. Nel finale di tempo la Juve Stabia va ancora all’attacco : é Berardocco al 41’ con un bel tiro che si perde di poco altro sulla traversa. Il primo tempo termina sul 2-0 con solo la Juve Stabia in campo.

Ad inizio ripresa il Potenza immette forze fresche : dentro Nigro e Di Livio al posto di Bruzzo e Bucolo, mister Gallo tenta il tutto per tutto per recuperare. La Juve Stabia non si ferma: al 9’ cross di Berardocco dopo azione d’angolo da destra , in area del Potenza e’

Mule’ di testa a centrare in pieno la traversa.

All’ 11’ entra Garattoni al posto di Fantacci: la Juve Stabia passa al 3-5-2.

La Juve Stabia ci prova ancora al 16’ con Vallocchia con un bel fendente da fuori area e Marcone evita la capitolazione della sua porta. Al 28’ l’arbitro assegna un rigore al Potenza per un fallo di Caldore su Salvemini in area : sul dischetto va l’ex Baclet e Farroni devia sulla sua sinistra parando alla grande. Il Potenza cerca di mettere alle strette la Juve Stabia che però resta concentrata.







Al 38’ Juve Stabia vicina al terzo gol: Bovo entra in area e di destro impegna severamente Marcone. Il Potenza esaurisce il forcing finale, la Juve Stabia gestisce bene il doppio vantaggio e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa ai play off.

Tabellino

Potenza (4-3-1-2): Marcone 6; Coppola 5 Gigli 5 Conson 5 Coccia 5; Zampa 5 Bucolo 5 (1’ st Nigro 5.5) Bruzzo 5.5 (1’ Di Livio 5.5); Ricci 5.5 (24’ st Volpe 5.5); Mazzeo 5.5 (19’ st Salvemini 5) Romero 5 (19’ st Baclet 5). All.: Gallo 5.5.

Juve Stabia (3-4-3): Farroni 8; Mule’ 6.5 Troest 7 Caldore 6.5; Scaccabarozzi 6.5 Berardocco 7 Vallocchia 7 (37’ st Bovo 6) Rizzo 7 (37’ st Elizalde 6) ; Fantacci 6 (11’ st Garattoni 6) Marotta 8 Orlando 8 (26’ st Ripa 6). All.: Padalino 8.

Arbitro: Zufferli di Udine 6. Guardalinee: Gualtieri-Massimino. Quarto ufficiale: Feliciani di Teramo. Marcatori: 22’ pt Marotta (JS), 34’ pt Orlando (JS). Ammoniti: Coppola (P), Ripa (S), Salvemini (P). Note: partita a porte chiuse. Angoli 3-4. Recupero: 0’ pt- 4’ st.

Domenico Ferraro