Resta sopra l’undici per cento il tasso di positività in Campania, diminuiscono i tamponi e anche il numero dei guariti è più basso, ma soprattutto calano in maniera importante i decessi in questa domenica di Pasqua.

La Campania, seconda per numero di positivi attivi sul territorio nazionale dietro alla Lombardia, resterà nella zona rossa fino al 18 aprile.

I tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri e riportati nel bollettino odierno sono stati 17.228. I nuovi positivi riscontrati sono 1.908, sempre esclusivamente derivanti dai test molecolari.









Gli asintomatici risultano essere 1.273, mentre i positivi che accusano i sintomi del Covid, risultano essere sempre troppi, oggi 635. Dati sempre riferiti ai soli positivi al tampone molecolare.

Anche nel bollettino odierno sono riportati i tamponi antigenici rapidi effettuati, che sono stati 1.022, sempre senza gli eventuali positivi riscontrati da questi test.

Come è ormai consuetudine la tabella riassuntiva del Ministero della salute, erroneamente somma i test molecolari a quelli antigenici, di quest’ultimi però non sono mai stati segnalati i positivi riscontrati e di conseguenza il rapporto tra la somma dei tamponi e i positivi non sommati a quelli dei test rapidi, dà una percentuale di 10,45%, dato assolutamente errato.









Dall’incrocio dei dati odierni, ovviamente solo su quelli dei tamponi molecolari, il tasso di positività, il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, registra un chiaro calo, pur restando notevolmente alto e si ferma a 11.07%. Ieri era al 11,92%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Giovedì 25 marzo –10,46% – 1.947 contagiati

Venerdì 26 marzo –11.01% – 2.209 contagiati

Sabato 27 marzo –11,42% – 2.095 contagiati

Domenica 28 marzo –11.68% – 1.169 contagiati

Lunedì 29 marzo –10,28% – 1.573 contagiati

Martedì 30 marzo –10,51% – 2.016 contagiati

Mercoledì 31 marzo –11,55% – 2.258 contagiati

Giovedì 1 aprile –11,11% – 2.057 contagiati

Venerdì 2 aprile –11,93% – 2.314 contagiati

Sabato 3 aprile –11,07% – 1.908 contagiati







Negli ospedali è sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Rispetto alla dotazione complessiva di 656, sono oggi disponibili sempre 503 posti letto sull’intera rete ospedaliera.

Calo significativo dei pazienti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto è di 1.651 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.

Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 345.826, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 3.696.627.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 1.019. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania giungono a 247.346.

Calano di tanto i decessi, sono stati 7 i morti registrati deceduti nelle ultime 48 ore. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arrivano a 5.509 da inizio pandemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.509, rispetto a ieri 58 in meno. Sono invece 153 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 1 in più di ieri, ma con 17 ingressi del giorno.

Il numero delle persone attualmente positive oggi aumentano ancora di 882 unità, segnando un totale di 92.964, sale di 939 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 91.302.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 201.957 (+1.165)

– Provincia di Salerno : 56.546 (+344)

– Provincia di Avellino : 16.001 (+71)

– Provincia di Caserta : 54.677 (+286)

– Provincia di Benevento : 9.077 (+35) Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.