Una Pasqua e un lunedì dell’Angelo all’insegna delle restrizioni decretate dal governo. In penisola sorrentina sono stati rafforzati i controlli soprattutto lungo i litorali e gli accessi ai moli e ai porti.







In previsione della pasquetta, tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta, il sindaco di Meta Giuseppe Tito e quello di Massa Lubrense Lorenzo Balduccelli hanno deciso di intensificare la presenza della polizia municipale sul territorio. Obiettivo dell’attività delle Forze dell’Ordine sarà quello di vigilare costantemente e con particolare attenzione per evitare i possibili assembramenti che in occasione del lunedì dell’Angelo potrebbero verificarsi.





A Vico Equense, il primo cittadino, Andrea Buonocore ha emesso ordinanza di chiusura dei cancelli di accesso ai borghi marinari, al porto di Seiano e al molo di Marina di Vico. Nessun provvedimento, invece, è stato previsto per le zone collinari e il Monte Faito. A presenziarne l’accesso e vigilare sul rispetto delle norme vigenti solo le pattuglie della polizia municipale.