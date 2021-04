Pasqua di sangue a Torre del Greco. Un anziano signore di 83 anni è stato investito e ucciso da uno scooter, davanti alla sua abitazione mentre attraversava la strada per andare a deporre la spazzatura.

Il fatto è avvenuto in via Alcide De Gasperi. La moto con due giovani a bordo era guidata da un ventunenne e procedeva ad altissima velocità, pare che il guidatore non si sia accorto dell’uomo sulla strada e lo ha letteralmente falciato. Per la vittima non c’è stato nulla da fare da parte dei soccorsi intervenuti sul posto.









Sull’episodio indagano ora i carabinieri della stazione Centro e quelli della Radiomobile, agli ordini del capitano della compagnia Andrea Leacche.

Le forze dell’ordine hanno aperta un’inchiesta per individuare le responsabilità del motociclista per cui i due giovani, entrambi usciti senza conseguenze dall’impatto, sono stati sottoposti agli esami di alcoltest e narcotest.