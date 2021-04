Ripresa dell’attività in presenza dei servizi di asilo nido e ludoteca presso la sede della struttura extra dipartimentale di via Parini.

Lo scorso 20 febbraio, l’assessorato regionale a Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili, attraverso una nota ha chiesto a tutti gli operatori impegnati nei servizi per l’infanzia e per i minori di aderire alla campagna vaccinale anti-Covid.







«Nella giornata di domani, mercoledì 7 aprile, i bambini potranno finalmente riunirsi ai loro compagni – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Cirillo -. Tutti gli operatori impegnati nei servizi per l’infanzia e per i minori, il personale della cooperativa che gestisce asilo nido e ludoteca, quello afferente ai servizi di Segretariato Sociale, assistenza domiciliare, servizio di Educativa Territoriale, Centro per la famiglia e Centro antiviolenza, si è sottoposto al vaccino anti-Covid. Ciò consentirà, unitamente al rispetto scrupoloso delle prescrizioni anti-contagio, di assicurare alle famiglie ed ai bambini la fruizione di un servizio indispensabile in assoluta sicurezza».