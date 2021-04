Amara sorpresa per i cittadini che stamattina si sono recati a prelevare l’acqua presso la “Casa dell’Acqua”, la struttura in legno situata in Largo Marchese, all’inizio della bretella Lungomare di Oplonti. La porta è stata trovata aperta e l’impianto non funzionante.







L’impianto era stato inaugurato lo scorso 7 luglio, gestito dalla società Campana Acquatec, utilizza acqua della rete pubblica.

Attive 24 ore al giorno, le case dell’acqua offrono ai cittadini la possibilità di prelevare acqua liscia o frizzante refrigerata alla cifra di 0,05 centesimi al litro. Inoltre, c’è da sottolineare che è la prima volta che una delle postazioni viene vandalizzata.







Normalmente il personale della società Acquatec preleva l’incasso ogni martedì e coloro che hanno agito erano, probabilmente, al corrente di questa procedura, aspettando così il giorno prima del prelievo per poter procedere e rubare il massimo incasso possibile.

Sul posto sono giunti gli operatori dell’Aquatec e gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Antonio Virno. Al vaglio le immagini del circuito di videosorveglianza della zona nel tentativo di riuscire ad individuare gli autori del furto.

Chiara Capriglione