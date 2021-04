“In videoconferenza con il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini ho avuto modo oggi di confrontarmi sulle aspettative per il prossimo futuro della mia città, sulle difficoltà del settore commerciale e turistico-ricettivo, sul Recovery Plan e sulla campagna vaccinale che dovrà consentirci di avviare presto le riaperture in sicurezza sul nostro territorio”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.







“Ringrazio l’onorevole Maurizio Gasparri – ha continuato Cimmino – per aver organizzato il tavolo con i sindaci e il ministro Gelmini per aver evidenziato l’importanza del ruolo dei sindaci, che in questa fase storica rappresentano ancora più un baluardo per i cittadini, per le famiglie e per le categorie professionali.

Ogni giorno è una sfida densa di difficoltà che proviamo a superare senza risparmiarci, giorno e notte. C’è tanto lavoro da fare per restituire fiducia ai cittadini. Ma con il sostegno del ministro Gelmini, che ci rappresenta con professionalità e competenza al Governo nazionale, continueremo a fare la nostra parte per il bene di tutti cittadini”.