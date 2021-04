Una lite sfociata in accoltellamento e una vittima sull’asfalto con un fendente mortale al torace. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in via Stefano Barbato a Barra.

La vittima è Dorutu Golianu, un romeno di 51 anni che viveva in una palazzina abbandonata in via Barbato, traversa all’incrocio con via delle Repubbliche Marinare. L’uomo aveva dei precedenti, era già stato arrestato tempo fa per violenza sessuale, e sarebbe stato accoltellato probabilmente proprio a seguito a una lite.





La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del pomeriggio. L’uomo, forse in stato di ebbrezza, era stato protagonista di una accesa discussione nel corso della quale era certamente spuntato il coltello che lo ha ridotto in fin di vita. Una volta colpito era riuscito a correre in strada e a raggiungere l’ingresso di un vicino parcheggio di tir, probabilmente per chiedere aiuto. A quel punto la ferita mortale non gli ha tolto del tutto le forze e arrivato nei pressi della sbarra automatica si è accasciato a terra.

I soccorsi sono stati chiamati dai dipendenti della ditta, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia e operatori del 118. A coordinare le indagini il primo dirigente del commissariato di Barra-San Giovanni, Alfredo Carosella, poi sono arrivati anche i poliziotti della Scientifica.









La polizia ha ricostruito quanto accaduto ipotizzando un probabile violento litigio tra un gruppo di immigrati, ricoverati nella palazzina abbandonata, tutti sotto l’effetto dell’alcool. A farne le spese il 51enne ferito mortalmente.

Il presunto assassino e una testimone sono stati condotti in questura, per cercare di far piena luce su quanto accaduto.