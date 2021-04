Gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi alla prevenzione e al contrasto delle violazioni delle vigenti normative anti Covid-19 nelle zone della “movida” di piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, piazza San Giovanni Maggiore, largo Giusso, largo Banchi Nuovi, via De Marinis, via San Sebastiano, via Santa Chiara, piazza del Gesù, calata Trinità Maggiore, vico Monteleone e via Cisterna dell’Olio.







Nel corso dell’attività sono state identificate 120 persone, di cui 8 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive della mascherina; inoltre, il titolare di un mini market di via Duomo è stato sanzionato perché sorpreso a somministrare bevande oltre l’orario consentito e, per il locale, è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni.