Gli agenti del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Vicinale Montespina per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione all’interno di un parco condominiale.







I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito forti rumori, musica e diverse voci provenienti dall’interno di una villetta in cui hanno sorpreso 7 giovani intenti a ballare, tutti assembrati, privi della mascherina e non appartenenti allo stesso nucleo familiare, che sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.