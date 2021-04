Ieri mattina gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Caprile a Ercolano per una segnalazione di furto in un garage.







I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato un uomo con un borsone trovandolo in possesso di una cesoia utilizzata per tranciare la catena del box dal quale aveva asportato vari utensili da lavoro che sono stati restituiti al proprietario.

Gaetano Cataldo, 33enne ercolanese sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e all’obbligo di dimora nel comune di Ercolano, è stato arrestato per furto aggravato.