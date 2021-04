Vuoi sapere quali sono le differenze fra i siti di scommesse stranieri e quelli italiani? In questa recensione analizziamo ogni aspetto, dai un’occhiata!

Hai mostrato interesse nei confronti delle piattaforme di scommesse sportive online ?

? Hai voglia di conoscere i vari aspetti di questo mondo?

Sei nel posto giusto!

In questo articolo andremo a parlare di quelle che sono le maggiori caratteristiche delle piattaforme di scommesse sportive che fanno parte del settore virtuale. Andremo a vedere insieme le sostanziali differenze e faremo in modo che tu possa aver modo di orientarti con estrema efficienza in questo campo. I nostri esperti del settore lavorano da molto tempo in questo ambito, sanno come muoversi tra le varie piattaforme e sanno comprendere cosa sia meglio per la nostra utenza, insomma, vogliamo solamente offrirti un servizio cristallino e di assoluta qualità.

Smettiamola di perderci in chiacchiere e concentriamoci sul topic di questa recensione!

Le licenze delle piattaforme su cui scommettere

Prima di scegliere su quale casinò scommettere il primo passo da compiere è quello di conoscere gli aspetti che vanno a caratterizzare le varie piattaforme, iniziamo andando a parlare delle licenze.

Una licenza permette ad una piattaforma di operare sul mercato andando a rispettare qualsiasi genere di legge, di conseguenza possiamo affermare che una licenza attesta la legalità della piattaforma. Infatti, senza di essa, ogni genere di attività collegata alla piattaforma verrebbe ritenuta illegale. Proprio per queste ragioni ti consigliamo di evitare qualsiasi sito che non abbia una licenza.

Le licenze sono distribuite dai governi ed oggi andremo a confrontarne due tipologie, le licenze internazionali e quelle nostrane.

Le licenze internazionali sono in genere fornite dal governo di Curacao. Tale governo fa in modo di fornire le licenze alla gran parte delle piattaforme, insomma, la maggior parte delle piattaforme che hanno modo di operare nel mercato internazionale ne possiedono una. Esistono però tanti altri tipi di licenza come quella MGA, oppure la CFMJ svizzera e tante altre.

Le licenze approvate dal nostro governo vengono chiamate licenze AAMS e attestano la totale legalità di una piattaforma sul territorio italiano. Senza di essa, una piattaforma non ha modo di essere diffusa in Italia, poiché risulterebbe, per lo stato italiano, illegale.

Di conseguenza, un giocatore italiano non ha modo di usufruire dei servizi offerti da una piattaforma che opera nel mercato internazionale? Assolutamente no! Gli utenti italiani hanno tranquillamente modo di accedere a tali piattaforme senza alcun tipo di problema. Le piattaforme straniere infatti accettano scommettitori che provengono dall’Italia.

Bonus e promozioni

Allora, quali sono le sostanziali differenze tra i bookmakers con licenza AAMS e quelli stranieri? Di sicuro le promozioni ed i bonus vanno a rappresentare una grossa differenza.

Le promozioni presenti sulle piattaforme straniere sono solitamente più ricche e generose, ovviamente anche quelle presenti sulle piattaforme AAMS sono valide, tuttavia, risulta palese che in quelle straniere siano migliori. Le quote sono alte, le promozioni varie ed i bonus allettanti, insomma, le tue giocate avranno modo di prendere una piega decisamente divertente e le ore di gioco tenderanno ad accumularsi senza sosta, con la possibilità che tu riesca ad intascare un bel gruzzoletto.

Fai però molta attenzione ad un fattore, quando scommetti nei casinò con licenza AAMS non dovrai pagare alcuna tassa sulle tue vincite mentre su quelli con altre licenze sì. Questo significa che se otterrai una vincita in un casinò con una licenza MGA ad esempio dovrai dichiarare la vittoria al fisco. Se non facessi questo rischieresti di incombere in sanzioni penali.

Metodi di pagamento

I metodi di pagamento presenti sulle piattaforme sono sicuri in tutti e due i casi, insomma, le licenze vanno ad attribuire una sostanziale sicurezza e professionalità ad un portale. Di conseguenza, ogni tua genere di transazione potrà essere gestita nel migliore dei modi, rapidamente e con la totale professionalità. Tendenzialmente, le piattaforme straniere hanno modo di offrire alla propria utenza anche dei metodi di pagamento assenti nei portali AAMS, possiamo fare l’esempio dei bitcoin e di ogni genere di criptovalute oppure di Qiwi.

D’altro canto, le piattaforme nostrane sono più propense ad offrire dei circuiti di pagamento correlati alle Postepay o Paypal. In entrambe le tipologie di piattaforme però sono presenti i metodi di pagamento più utilizzati come quelli che si basano sull’utilizzo di carte di credito come Mastercard e VISA.

Palinsesti

Gli eventi messi a disposizioni da entrambi i generi di piattaforme sono decisamente variegati e fanno in modo di accontentare ogni genere di appassionato, partendo dai classici eventi relativi al calcio con le sue competizioni nazionali ed internazionali, andando a finire in qualsiasi genere di sport, che possa essere la pallacanestro, il baseball o le corse. Potrai consultare la lista completa degli eventi sportivi sulle piattaforme che ti interessano.

Assistenza clienti

I servizi clienti hanno modo di lavorare con assoluta professionalità in entrambi i casi, al fine di garantire una permanenza gradevole per l’utente. Se dovessi incappare in qualsiasi genere di problematica, ti basterà contattare tali servizi mediante una mail di supporto, un numero telefonico, dei servizi di live chat o la sezione FAQ. In genere anche nei bookmaker stranieri i servizi di assistenza rispondono in lingua italiana.

Conclusioni

Abbiamo esaminato tutti i lati positivi e i lati negativi dei siti con una licenza AAMS e quelli stranieri. Non ti resta che scegliere quello che faccia al caso tuo. Ricordati che è fondamentale che abbia una licenza valida.