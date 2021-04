Erano circa le 17 del pomeriggio quando a Casoria, in via Europa, sono stati esplosi cinque colpi d’arma da fuoco contro un giovane di 27 anni, Gianluca Coppola. Due colpi hanno centrato il giovane che è rimasto ferito in modo grave.

La vittima, colpita al collo e al torace, è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli dove si trova ricoverata, in condizioni critiche.







Stando a quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata da sola, a piedi lungo la strada nei pressi della stazione ferroviaria. Il giovane sarebbe stato raggiunto da uno o più sicari che hanno sparato, secondo gli inquirenti, per uccidere.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno chiamato 118 e forze dell’ordine mentre il giovane era ormai agonizzante a terra. Non è stato ancora chiarito se i killer abbiano sparato da un’automobile o da uno scooter.





Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno rinvenuto cinque bossoli calibro 7.65, un calibro non tipico per gli agguati di camorra. Le indagini restano aperte comunque a 360 gradi. Acquisiti i video della sorveglianza privata e anche della stazione ferroviaria che potrebbero aver registrato qualche particolare utile a completare la ricostruzione di quanto accaduto e magari qualche indizio su chi ha sparato.

Gli investigatori stanno passando al setaccio anche la vita privata del 27enne, che è incensurato e non risulta essere legato alla malavita organizzata. Non si esclude che l’agguato possa essere l’epilogo di altre situazioni non legate agli ambienti della criminalità.