Francesco è in cerca di conferma dopo il terzo posto in Finale a Casaluce, mentre per Stefano sarà il debutto nella nuova categoria X30 Junior dove ha deciso di partecipare. Per entrambi i fratelli Norelli, di Campobasso, sarà un fine settimana intenso quello di Chianche, Avellino, sull’ostico Kartodromo Iscaro.

Nella classifica generale del Campionato Francesco è quinto nella categoria X30 Senior, Stefano Norelli era sesto nella categoria 60 Mini ma ora passa alla X30 Junior.

Questi gli appuntamenti dopo Iscaro: