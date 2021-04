Calcio a 5 Attilio Arillo sarà un giocatore del Napoli anche per i prossimi tre anni

Un campionato eccellente, una crescita esponenziale che lo ha portato anche in Nazionale convocato per tutti gli impegni dell’Italia del c.t. Bellarte per la qualificazione ai campionati Europei.

Il Napoli promosso in serie A ha trovato questa stagione un campione maturato, capace di realizzare 19 reti, alcune davvero da incorniciare, ma anche uomo squadra in grado di interpretare per esigenza più ruoli e di rispondere presente ad ogni direttiva del mister.

La stretta di mano con il presidente Perugino la scorsa settimana: “Soddisfatti dell’accordo. ‘O lion, così mi piace chiamarlo perché incarna alla perfezione lo spirito che chiedo in campo. Siamo tutti felici della sua crescita e siamo convinti che in serie A consacrerà definitivamente il suo talento”.

Lo scugnizzo di Pianura ringrazia: “Era quello che volevo, è stata una stagione fantastica che speriamo di coronare con un altro trofeo da conquistare. Questa è casa mia”.

La clip del rinnovo https://bit.ly/321wmAQ