Per la terza volta un due settimane i due social più diffusi e legati a doppio filo in quanto entrambi di Marck Zuckerberg, Facebook e Instagram sono andati down.





E’ successo nella tarda serata di ieri, 8 aprile ed è rimasto tutto bloccato per circa mezz’ora in diverse zone del mondo. Stop a post, storie, commenti e pollicioni in su a partire dalle ore 23.15 circa e fino più o meno alle 23.50 quando tutto ha ripreso a funzionare regolarmente.

Aprendo le app, nel migliore dei casi, appariva un messaggio di errore che invitava a riprovare più tardi. Il tutto mentre Twitter veniva inondato di cinguettii brevi e indicativi: #instagramdown e #facebookdown.