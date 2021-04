Una diretta sul celebre social network Instagram per discutere del libro “Il sonetto misterioso di Dante” di Emanuele Cerullo e, attraverso ciò, rendere omaggio alla figura del poeta fiorentino di cui quest’anno si ricordano i settecento anni dalla morte.







L’appuntamento è per stasera, a partire dalle ore 21:30, con il live streaming sulla pagina Instagram di Urbe Vesuviana: sarà direttamente l’autore Emanuele Cerullo a far entrare appassionati e curiosi tra le pagine del suo libro. «Per i 700 anni dalla morte di Dante abbiamo voluto omaggiarlo attraverso il libro di Emanuele Cerullo su un sonetto misterioso del Sommo Poeta: riteniamo che la memoria di un gigante della letteratura e la cultura siano fondamentali per la costruzione e lo sviluppo di una società migliore.

Vi aspettiamo stasera in diretta per una chiacchierata con l’autore, non mancate» ha detto Vincenzo Di Costanzo, presidente di Urbe Vesuviana, che stasera porterà i saluti istituzionali dell’associazione. Associazione che, dunque, nonostante la pandemia e l’impossibilità, al momento, di realizzare eventi in presenza, continua a portare avanti sul web e sui canali social la propria attività culturale e sociale. Lo fa, questa volta, con un nuovo evento di cultura che vedrà protagonista il giovane poeta e scrittore Emanuele Cerullo, già ospite di una presentazione libraria targata Urbe Vesuviana: nel 2019, infatti, fu presentata la sua raccolta di poesie “Il ventre di Scampia”.