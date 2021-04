Il match Juve Stabia – Catanzaro, in programma domenica prossima al Menti, è stato rinviato a mercoledì 21 aprile. La società calabrese ha chiesto il rinvio in considerazione del numero dei contagiati per il Covid 19 nel gruppo squadra e in base al protocollo vigente della lega di Serie C.

A seguire il comunicato odierno della società stabiese

La S.S. Juve Stabia comunica che, la Lega Pro con comunicato del 09-04-2021 ha disposto, su istanza dell’U.S. Catanzaro il rinvio della gara di domenica 11 aprile 2021 a mercoledì 21 aprile 2021, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia, con inizio alle ore 15.00.

Il prossimo incontro delle vespe sarà quindi in programma domenica 18 aprile contro la Casertana in trasferta.

Alla fine della regular season mancano quattro giornate e la squadra gialloblù ha già conquistato aritmeticamente un posto nella griglia playoff. L’obiettivo della compagine di mister Padalino è ora quello di migliorare la posizione in classifica ambendo al quarto posto, che fa saltare il primo turno degli spareggi playoff, dove in lizza ci sono anche Catanzaro, Catania e Foggia.

La Juve Stabia, dopo Casertana e Catanzaro, se la vedrà in casa contro il Foggia e fuori contro la Ternana all’ultima giornata prevista per il 2 maggio.

In classifica la Ternana è prima e già promossa in B, secondo è l’Avellino mentre il Bari terzo. Sabato ci sarà il Big match Avellino – Bari.

Da segnalare altresì che la Juve Stabia è attualmente la squadra più in forma del girone C assieme proprio alla Ternana. Infatti i gialloblù ha conquistato cinque successi nelle ultime cinque gare e attualmente hanno la striscia di successi consecutivi esterni più lunga, sempre assieme agli umbri, con ben sette colpi corsari. In forma rutilante anche il bomber gialloblù Marotta con 9 reti segnate, con 5 partite di fila sempre a segno.

Domenico Ferraro