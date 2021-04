Oggi pomeriggio nell’Ufficio di Coordinamento dell’Assistenza Religiosa dell’ASL Napoli 1 Centro Ospiti del Coordinatore, il Commissario Straordinario Leg. Salvatore Marigliano, dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sezione di San Giorgio a Cremano, ha conferito il Diploma di Benemerenza al Gr. Uff. Rodolfo Armenio accompagnato da Alessia Marzano, per la sua Fedeltà ai valori della Patria e la preservazione della memoria storica del combattente Artigliere Rodolfo Severino.







Armenio ricorda :” mio nonno fu preso prigioniero dei tedeschi dal 8 settembre 1943 al 8 maggio 1945, dopo il disarmo, soldati e ufficiali vennero posti davanti alla scelta di continuare a combattere nelle file dell’esercito tedesco o, in caso contrario, essere inviati in campi di detenzione in Germania. Mio Nonno restò fedele al Giuramento fatto al Re e alla Patria, e come lui tanti Militari furono internati. Prima come prigionier di guerra poi divenendo “internati militari”, dal novembre 1944 fino al termine della guerra, lavoratori civili, in modo da essere utilizzati come manodopera coatta senza godere delle tutele a loro spettanti, ricordare i nostri Militari e in questo caso mio Nonno è omaggiare la nostra Patria, grazie Nonno viva l’Italia”.