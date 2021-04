Secondo in qualifica, terzo in Prefinale e primo in Finale. Bottino pieno sul Circuito Internazionale Valle del Liri di Arce (Frosinone) per il pilota romano Samuele Spiezio, impegnato nella Categoria 60 Mini Gruppo 3.

Il primo posto in Finale consacra un week end molto positivo in cui Samuele è stato sempre competitivo e fra i migliori piloti in pista. Mezzo secondo il distacco dal secondo classificato dopo un bellissimo sorpasso.

Per gli amanti delle statistiche un po’ di tempi: 53.160 in qualifica, 53.123 in Prefinale dove è arrivato terzo e 53.520 in Finale, miglior tempo stabilito al decimo e ultimo giro.

Il prossimo appuntamento con il Campionato Regionale Lazio Karting, quinta e penultima gara, è sul circuito di Artena il 16 maggio 2021, poi pausa estiva.