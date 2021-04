Quarto in qualifica con un tempo di 53.238, quinto in Prefinale e un ottimo quarto posto in Finale per Domenico Coco, impegnato sul Circuito Internazionale Valle del Liri di Arce (Frosinone) nella categoria 60 Mini, Campionato Regionale Lazio Karting.

Nella Finale Domenico ha sempre lottato con il gruppo di testa, senza mai mollarli. 15 i partecipanti al via.