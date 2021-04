Kart: pista difficile quella di Arce per il Team CM Motorsport

15 i partecipanti nella categoria 60 Mini, una fra le più combattute nel week end di Arce. E infatti i risultati non rendono giustizia ai risultati ottenuti dai piloti del Team CM Motorsport.

Giada Vanigioli arriva in fondo allo schieramento, dodicesima in Prefinale e 15° in Finale, Francesco Salvini fa meglio e arriva sesto in Prefinale e settimo in Finale.

Mario Marcoccia e il suo Team CM Motorsport tenteranno il riscatto nel prossimo appuntamento del Campionato Regionale Lazio Karting previsto per il 16 maggio sulla pista di Artena.