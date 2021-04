E’ vero, oggi è lunedì e come ogni inizio settimana i dati, falsati dai pochissimi tamponi effettuati nella giornata festiva che precede, ormai come consuetudine schizzano in alto in maniera eclatante. Questa settimana il dato di partenza dei giorni scorsi era già relativamente alto, con la Campania sopra il dieci per cento di positivi a fronte dei tamponi processati. E il risultato non poteva che essere quello registrato oggi: circa 4 punti percentuali in più in una regione che resta rossa e chiusa.

Calano in maniera eclatante i tamponi e anche i nuovi positivi: sono stati appena 9.473 i test molecolari effettuati, mentre il numero dei nuovi positivi riscontrati si ferma a 1.386, anche questo numero esclusivamente relativo dai test molecolari.







Gli asintomatici risultano essere 887, mentre i positivi che presentano i sintomi del Covid oggi sono stati 499. Tutti numeri comunque riferiti sempre ai soli positivi al tampone molecolare.

Riportati anche i tamponi antigenici rapidi effettuati, oggi 4.608, sempre senza gli eventuali positivi riscontrati da questi test.

Resta il mistero del perchè di questo dato. Da una parte è ormai accettato dalla maggior parte dei medici che i test rapidi antigenici non sono affidabili, mentre dall’altra parte non si capisce il perchè di questo dato monco, che ci riferisce il numero di quelli effettuati, ma non ha mai segnalato quanti positivi vengono riscontrati.









Dall’incrocio dei dati odierni, ovviamente solo su quelli dei tamponi molecolari, il tasso di positività, il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, torna ad oscillare verso l’alto arrivando fino al 14.63%, ieri era al 10,75%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Venerdì 2 aprile –11,93% – 2.314 contagiati

Sabato 3 aprile –11,07% – 1.908 contagiati

Domenica 4 aprile –13,89% – 929 contagiati

Lunedì 5 aprile – 13% – 846 contagiati

Martedì 6 aprile – 9.35% – 1.358 contagiati

Mercoledì 7 aprile – 9,12% – 1.933 contagiati

Giovedì 8 aprile –10.52% – 2.225 contagiati

Venerdì 9 aprile – 10,1% – 2.069 contagiati

Sabato 10 aprile –10,75% – 1.854 contagiati

Domenica 11 aprile –14,63% – 1.386 contagiati





Negli ospedali scende il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Rispetto alla dotazione complessiva di 656, sono oggi disponibili 520 posti letto sull’intera rete ospedaliera.

Salgono, invece, i pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto sale a 1.566 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 358.426, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 3.850.249.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 1.828. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania giungono a 261.443.

I decessi registrati sono stati 43, di cui 25 deceduti nelle ultime 48 ore, 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arrivano a 5.817 da inizio pandemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.594, rispetto a ieri 25 in più. Sono invece 136 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 9 in meno ma con 11 nuovi ingressi.

Il numero delle persone attualmente positive oggi calano di 485 unità, segnando un totale di 91.166, cala di 501 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 89.436.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 209.069 (+794)

– Provincia di Salerno : 58.695 (+308)

– Provincia di Avellino : 16.698 (+42)

– Provincia di Caserta : 56.558 (+212)

– Provincia di Benevento : 9.796 (+30) Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.