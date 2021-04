I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella cittadina di Ercolano.

Controllati 27 veicoli e 65 persone, 5 quelle multate per violazioni alla normativa anti-contagio.







E’ invece finito in manette Roberto Acampora, 44enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine e ritenuto vicino al clan Ascione – Papale. Già sottoposto ai domiciliari, Acampora è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli. Dovrà scontare 5 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di rapina ed estorsione commessi il 22 novembre 2018 a Ercolano.

Denunciato in stato di libertà un 35enne di Ercolano, anch’egli ritenuto vicino al medesimo clan, per aver violato la misura della libertà vigilata a cui è sottoposto. E’ stato fermato in strada durante un controllo alla circolazione e trovato in compagnia di una persona con precedenti di polizia.







Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 34enne del posto. E’ stato controllato in Via Pugliano e trovato in possesso di un panetto di hashish di 98 grammi. Nella sua abitazione, invece, i carabinieri hanno rinvenuto 4 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Al 34enne, giudicato con rito direttissimo, è stata applicata la pena – con il beneficio della sospensione – di un anno di reclusione e 3mila euro di multa.

Non sono mancate le contravvenzioni per violazioni del Codice della strada, gran parte delle quali per mancanza di copertura assicurativa e guida senza casco. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.