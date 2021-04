A pochi e mesi dal suo insediamento al governo, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto ricorso per la prima volta al Golden Power, bloccando la vendita del 70% di una media azienda italiana, la Lpe di Baranzate nel milanese, alla cinese Shenzen Invenland Holdings.

La misura eccezionale del Golden Power è stata introdotta tramite decreto del 2012 e conferisce poteri speciali all’esecutivo che ha facoltà di opporsi all’acquisto di quote societarie in caso di “minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale”. Il premier ha commentato così il provvedimento: “la carenza di semiconduttori ha costretto molti costruttori di auto a rallentare la produzione lo scorso anno quindi è diventato un settore strategico”.

Il ricorso al “potere d’oro” da parte di Draghi contro l’incursione delle aziende cinesi nel Bel paese potrebbe rappresentare un brusco cambio di marcia nella politica italiana adottata nei confronti di Pechino. Solo nel marzo del 2019 infatti, l’Italia aveva aderito al Belt and road initiative, il grande piano infrastrutturale cinese che coinvolge oltre sessanta paesi tra Asia, Africa ed Europa. La penisola era stata il primo paese del G7 a prendere parte alla Nuova via della seta, attraverso la quale la Cina intende migliorare i suoi collegamenti commerciali con i membri dell’Eurasia. A distanza di due anni, l’ex governatore della BCE deve dimostrare di essere in grado di mantenere il pugno di ferro nei confronti della Cina, molto di più di quanto abbiano fatto i suoi predecessori, iniziando da Huawei.

L’occidente difende le infrastrutture 5G dal pericolo Huawei

La più potente minaccia da parte dello stato asiatico alla sovranità italiana è rappresentata ad oggi proprio dal brand cinese Huawei, che allunga i suoi tentacoli ormai in tutti i settori. L’etica dell’azienda è stata più volte messa in discussione a causa dei suoi dubbi legami con i servizi di sicurezza del Partito Comunista, che hanno portato ad accuse di spionaggio nei confronti del colosso della tecnologia. La sua influenza dominante nell’ambito delle telecomunicazioni e dei prodotti fotovoltaici in Italia non promette dunque nulla di buono.

Altri paesi occidentali hanno già preso provvedimenti di fronte al pericolo caratterizzato da Huawei per le loro infrastrutture di rete 5G. Slovacchia, Romania, Croazia e Repubblica Ceca, preoccupate dall’atteggiamento sempre più aggressivo in ambito geopolitico da parte del governo cinese – che si traduce con una strategia di acquisizione di asset strategici in diversi stati su scala globale – hanno posto un blocco al suo coinvolgimento nella loro economie, vietando alle aziende cinesi di investire o fare appalti all’interno dei loro confini. Intanto anche Olanda, Finlandia e Canada hanno espresso i loro timori a seguito di un report presentato a febbraio dai Servizi di Informazione, che ha messo in evidenza i rischi per la sicurezza nazionale derivanti dai rapporti di collaborazione con la Cina. Antti Pelttari, Direttore della Finnish Security and Intelligence Service (Supo) si è pronunciato proprio su Huawei quale potenziale fornitore della rete 5G in Finlandia affermando: “È importante che la rete 5G non sia gestita da coloro che possono avere un’influenza negativa sulla nostra sicurezza nazionale”.

Come risultato di queste azioni restrittive attuate ad oggi e delle ombre gettate sulla Cina, le vendite dei telefoni cellulari – che costituiscono la metà degli introiti totali di Huawei – sono crollate del 40 % nell’ultimo quadrimestre. Ciononostante l’azienda è riuscita a registrare una crescita nel 2020, con un profitto netto pari al 3.2% in più rispetto all’anno precedente.

Dal canto suo anche l’Italia ha attuato delle manovre in campo politico per limitare la partecipazione del gigante cinese nello sviluppo della rete 5G nazionale, senza imporre però un divieto totale. È il caso del Dpcm sul 5G firmato lo scorso agosto che adotta un modello di prevenzione e di tutela della sicurezza italiana che de facto lascia il potere nelle mani degli operatori privati, senza quindi mettere al bando Huawei.

Huawei leader nel fotovoltaico: una minaccia per le infrastrutture energetiche nazionali

Intanto la multinazionale è riuscita silenziosamente a conquistare anche la testa della classifica globale nel mercato del fotovoltaico e per il quarto anno di fila si è confermata come maggiore produttrice al mondo di inverter solari. Queste componenti costituiscono il fulcro nel processo di conversione dell’elettricità generata dall’energia del sole catturata dai pannelli – che trasformano da corrente continua a corrente alternata – che può così essere utilizzata dalla rete domestica. Gli inverter, elementi cruciali per l’industria dell’energia rinnovabile, sono sempre più evoluti e connessi alla rete, ma proprio per questo anche più vulnerabili ed esposti a rischi di attacchi cibernetici e interruzioni di corrente. Nel 2019 proprio il settore dell’energia è stato il più ampiamente colpito da cyber attacchi facendo registrare il 16 % di tutte le aggressioni informatiche a livello globale.

Negli Stati Uniti però, l’azienda asiatica, da tempo nel mirino delle autorità, è stata estromessa dal business dei prodotti dell’energia solare. Il ban di Huawei in USA è avvenuto a seguito di una battaglia condotta da una coalizione bipartisan di senatori democratici e repubblicani, i quali sostenevano che gli inverter solari prodotti dalla multinazionale potessero minacciare l’intera rete elettrica americana. Questi erano convinti che le apparecchiature del colosso cinese fossero hackerate e potessero permettere a parti terze di rallentare o persino interrompere la fornitura di elettricità. Bob Latta, deputato repubblicano e membro della commissione per l’energia e il commercio, ha spiegato che “garantire che la nostra infrastruttura energetica sia sicura e resiliente è una questione di importanza fondamentale. Alla luce degli sforzi documentati di attori statali per intrufolarsi nella nostra infrastruttura energetica, è essenziale essere vigili come non mai sulla tecnologia che usiamo”.

Se in America del nord e in molti dell’Europa l’atteggiamento nei confronti della Cina è chiaro e volto a volerne limitare l’intromissione nelle loro economie, diversa è invece la situazione dell’Italia che non si è ancora schierata in maniera netta a riguardo. Il veto posto da Mario Draghi sulla vendita della Lpe rappresenta senza dubbio un primo passo decisivo nella battaglia contro la minaccia della Cina in occidente. Tuttavia, la politica italiana dell’inazione nei confronti di Huawei non è più perseguibile per far fronte al pericolo incombente, mentre un divieto totale nel business delle telecomunicazioni e del fotovoltaico dimostrerebbe una presa di posizione forte, salvaguardando i cittadini da potenziali violazioni dei dati e della privacy. In questa partita l’Italia deve allora assolutamente seguire l’esempio degli Stati Uniti e delle altre potenze occidentali, schierandosi al loro fianco in una coalizione comune, unica via percorribile per sconfiggere la crescente egemonia del gigante cinese Huawei.