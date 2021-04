Partiranno a giugno i lavori per il rifacimento del manto erboso dello stadio comunale di Palma Campania. A darne notizia sono il sindaco Nello Donnarumma ed il consigliere delegato allo sport, Nello Gemito: «Si tratta del primo passo di un più ampio progetto di riqualificazione del nostro stadio ma anche dell’intera area, che diventerà un polo di aggregazione sportiva e sociale», spiegano i due.

Dopo circa 15 anni, dunque, un’amministrazione comunale torna a investire sul campo sportivo a Palma Campania: segno di una grande attenzione alla tematica e della volontà di valorizzare la tradizione calcistica cittadina, che vanta una storia lunghissima ed importante.







Il manto erboso sarà rifatto grazie al finanziamento di 1 milione di euro, che l’amministrazione comunale ha ottenuto dal Credito sportivo. Successivamente verranno pianificati gli altri interventi, sia per lo stadio che per tutta la zona: per alcuni di essi ci sono già i progetti.

«Ripartire dallo sport ed in particolare dal nostro stadio rappresenta una priorità per questa amministrazione: puntiamo a realizzare strutture inclusive e moderne, capaci di dare a tutta la cittadinanza le giuste opportunità per trascorrere il tempo libero. Con questo ed altri interventi, inoltre, diamo il giusto valore e il giusto risalto alla Palmese e ai suoi tifosi, che meritano una struttura efficiente, adatta al loro enorme amore per la squadra, ma anche le altre squadre e gli altri appassionati di sport ne beneficeranno, come è giusto che sia», aggiungono Donnarumma e Gemito.