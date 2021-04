Grande bagarre nella categoria Mini Under 10. nonostante ci fossero solo 5 partecipanti, sul circuito Iscaro di Chianche, Avellino, non sono mancati i sorpassi, i contatti, le lotte.

Fra i combattenti anche Ferraiuolo Luigi. Terzo posto per lui in qualifica, secondo il Prefinale con un grande distacco dagli avversari dietro di lui, poi aspra lotta in Finale dove era secondo. Subisce un contatto e scende quarto, poi risale in terza posizione.







Sul finire della gara un contatto scorretto tra i primi due lo fa balzare in testa e vincere.

Queste le parole del papà: “Terminare sempre la gara con umiltà e con il massimo dell’impegno senza pensare al risultato: questo il nostro motto che oggi ci ha ripagato con un pizzico di fortuna e una vittoria inaspettata. Ringrazio il team Fpk Francesco Picarella che con grande professionalità ci ha fornito assistenza e materiale al top. Torniamo a casa con la consapevolezza che Luigi deve lavorare ancora sodo ma almeno ci godiamo il terzo podio consecutivo e la seconda vittoria dell’anno”.