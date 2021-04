Week-end d’oro per i piloti seguiti dalla DrcSportManagement e impegnati sul circuito Iscaro di Chianche, Avellino, per la terza tappa del Campionato Regionale Campania Karting.

Primo posto in Prefinale e secondo posto in Finale per Norelli Stefano al debutto nella categoria IAME X30 Junior. Fa segnare ottimi tempi fin dal sabato, domenica sfiora la pole position per pochissimi centesimi.

Gara in difesa in Prefinale, dopo essere stato secondo per diversi giri amministra bene la prima posizione fino alla fine. In Finale un contatto da parte di un avversario lo relega al secondo posto.







Più tranquille invece le gare per Norelli Francesco, categoria IAME X30 Senior, vincitore in solitaria sia della Prefinale che della Finale, qui favorito anche dalla bagarre tra secondo e terzo che gli permettono di prendere un considerevole distacco. Ottimi tempi sul giro e ottimo passo gara.

Complimenti a entrambi i fratelli Norelli che non hanno sbagliato nulla.

Prossimo appuntamento per il Campionato Regionale Campania Karting a Castel Volturno il 30 maggio 2021.