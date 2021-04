La S.S. TURRIS CALCIO comunica il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Daniele Franco.

In scadenza di contratto, il centrocampista classe 1994 – assistito dall’avvocato Claudio Parlato – ha sottoscritto un rinnovo dalla durata annuale, con validità fino al 30 giugno 2022.

Franco, che resta così un patrimonio della Turris vedendo premiato un comune percorso di crescita cominciato in serie D nella stagione 2018-2019, esprime la sua soddisfazione per la firma: “Sono felice di proseguire il rapporto con una società come la Turris, che ha sempre creduto in me e mi ha dato, in questa stagione, l’opportunità di confrontarmi con una categoria importante in un girone veramente di ferro.

In cuor mio, sapevo di valere anche tra i professionisti e desideravo dimostrarlo, ripagando la fiducia di presidente e direttore generale che tuttora ringrazio unitamente all’avvocato Parlato per il contributo dato alla definizione dell’accordo.

Mi godo il momento, dopo aver vissuto sia fasi esaltanti che meno semplici in questi anni, restando ora, ad ogni modo, concentratissimo sull’obiettivo salvezza ancora da conseguire aritmeticamente insieme ai miei compagni”.